Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 09:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yağış alan yerlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşecek.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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