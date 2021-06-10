Son yıllarda önemi artan yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen güneş enerjisi, çevre dostu ve maliyeti düşük olması nedeniyle yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.

Adıyaman’da da güneş enerjisi santralleriyle temiz enerji kullanılmaya başladı. Türkiye’nin en iyi güneş alan ilk 5 ili arasında yer alan Adıyaman’da tarlaları güneş enerji santralleri kapladı.

Devlet tarafından 10 yıl alım garantili olan güneş enerjisi işletmelerinin sayısı arttı.

Adıyaman elektriğini güneşten almaya başladı

Adıyaman 134 adet güneş enerji santrali ve kurulu gücü 109,5 megavat olan elektrik enerjisi üretimiyle ülkenin cari açığının kapanmasına katkı sağlıyor. Kurulu gücü olan güneş enerji santrallerinin yanı sıra son yıllarda fabrikaların çatıları da güneş panelleriyle doldu. Artık işletmeler kendi elektriklerini kendileri üretiyor.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu yatırımcıları güneş enerjisini desteklemeye ve bau alanda yatırımlarını artırmaya davet ediyor:

“Adıyaman yılda 286 gün güneş görüyor. Türkiye’nin günlük güneşlenme süresi 7,5 saat iken, Adıyaman 8,11 saatlik günlük güneş süresiyle Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor. Petrolü olan ülkeler her zaman zengindir diyoruz. Biz yılda 87 milyon ton petrole eşdeğer enerji elde ediyoruz. Güneş enerjisi iş adamları için de çok cazip bir yatırım, stratejik bir yatırım."

Yatırımcı İşadamı Abdullah Eroğlu, “2017 aralık ayından beri üretimdeyiz. Yaklaşık yılda 1 milyon 700 bin kilovat elektrik üretiyoruz burada. Tabi bu durumda bölgemizde görmüş olduğunuz güneş kalitesinin de önemi var. Ve biz bu güneş kalitesini yatırıma döndürebilmek böyle bir girişimde bulunduk” dedi.

“Çevreye zarar vermeden ihtiyaçlarımızı bu şekilde karşılayabiliyoruz”



Çevre Mühendisi Fırat Durmaz ise “Tamamen çevre dostu yenilenebilir, daimi olan bir enerji türü. Çevreye zarar vermeden ihtiyaçlarımızı bu şekilde karşılayabiliyoruz. Bilindiği üzere güneş panelleri karbon emisyonunu da azaltıyor. Çevreyi korumamızda katkısı büyük” diyerek güneş enerjisi hakkında bilgi verdi.

Petrol ve mermer rezervi gibi yeraltı kaynakları ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Adıyaman, güneş enerji santralleriyle de bu katkısını katlayarak arttırıyor.

Haber: Ahmet Arslantaş