Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 07:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 36 gözaltı
İstanbul'un 4 ilçesinde zehir tacirlerine karşı 38 adrese yapılan operasyonda, 36 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına karşı çalışma başlattı.
38 adrese eş zamanlı operasyon
Teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde belirlenen 38 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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