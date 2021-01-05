Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına karşı çalışma başlattı.

38 adrese eş zamanlı operasyon

Teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde belirlenen 38 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.