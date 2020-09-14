Çorum-Ankara-İstanbul seferini yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Pendik D-100 kara yolu Kartal istikameti Esenyalı mevkiinde yol ayrımındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, meydana gelen kazada 1'i ağır 9 yolcunun yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Bütün yolcularımıza geçmiş olsun" ifadesi kullanıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Bu arada, kaza nedeniyle bir süre ulaşım kontrollü olarak iki şeritten sağlandı. Otobüsün olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.