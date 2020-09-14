İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı
İstanbul Pendik'te şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs devrildi. Kazada 1'i ağır toplam 9 kişi yaralandı.
Çorum-Ankara-İstanbul seferini yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Pendik D-100 kara yolu Kartal istikameti Esenyalı mevkiinde yol ayrımındaki bariyerlere çarparak devrildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.
İstanbul Pendik'te yolcu otobüsü devrildi. Detayları @trthaber muhabiri Bahar Toprak aktardı.https://t.co/h32JIj66Jx pic.twitter.com/PS8TbAaOIZ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 14, 2020
İstanbul Valiliğinden açıklama
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, meydana gelen kazada 1'i ağır 9 yolcunun yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Bütün yolcularımıza geçmiş olsun" ifadesi kullanıldı.
Bu arada, kaza nedeniyle bir süre ulaşım kontrollü olarak iki şeritten sağlandı. Otobüsün olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
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