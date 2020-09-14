Haber Giriş: Kaynak: AA
Fethiye açıklarında tekne sürüklendi: 5 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir tekne arızalandı. Sürüklenmeye başlayan teknedeki 5 kişi ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti ekipleri, Şövalye Adası açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan teknede bulunan 5 kişi, Fethiye Limanı'na götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
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