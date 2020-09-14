Stadyum Mahallesi Tarla Sokağı'nda yapımı devam eden inşaatın yanı başındaki binaya toz gittiği gerekçesiyle inşaat işçileri ile bir ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirlerine inşat demirleri ve taşlarla saldırdı.

Ömer A'nın silahla ateş etmesi sonucu Özkan T. ve Emrah Ö. yaralandı.

Yaralılardan Özkan T, kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, Emrah Ö. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kavgada yaralanan F.T. Sandıklı Devlet Hastanesinde, Nurcan A., M.A. ve E.A. ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Emniyet güçleri, kaçan şüpheli Ömer A'yı yakalamak için çalışma başlattı.