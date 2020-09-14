Jandarma ekipleri, Dereköy Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Kaçak kazı yapılan yere düzenlenen baskında, Y.Ü, B.G, M.Y, F.Y, S.B. ve K.Y. gözaltına alınırken, birer adet kazma, kürek ve altın-metal arama dedektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınanların jandarma karakolundaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.