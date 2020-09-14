Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 6 kişi yakalandı.
Jandarma ekipleri, Dereköy Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Kaçak kazı yapılan yere düzenlenen baskında, Y.Ü, B.G, M.Y, F.Y, S.B. ve K.Y. gözaltına alınırken, birer adet kazma, kürek ve altın-metal arama dedektörü ele geçirildi.
Gözaltına alınanların jandarma karakolundaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Kaçak kazı define bursaSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 04:36
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