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Türkiye
AA 14.11.2024 19:14

İstanbul'da yol kapatıp ateş yakan 6 terör şüphelisi tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla yol kapatıp ateş yakma eylemi gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da yol kapatıp ateş yakan 6 terör şüphelisi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasının talimatıyla Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yol kapatarak ateş yaktıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasının talimatıyla Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yol kapatılarak ateş yakıldığı belirlenmişti.

Savcılıkça şüphelilerin yakalanmasına yönelik verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Kasım'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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İstanbul PKK/KCK
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