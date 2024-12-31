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Türkiye
AA 31.12.2024 18:48

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri mobil merkezden anlık takip ediliyor

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden, 15 binin üzerinde kamera ile kentin her noktası anlık olarak takip ediliyor.

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri mobil merkezden anlık takip ediliyor
[Fotograf: DHA]

Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamalarının yoğun olduğu Taksim'de güvenlik önlemleri artırıldı.

Güvenlik tedbirleri kapsamında Gezi Parkı'na İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Mobil Komuta Merkezi tırı kuruldu.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi sayesinde, İstanbul genelindeki 15 binin üzerinde kamera ile anlık takip yapılabiliyor.

Aynı zamanda helikopter, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve personelin yaka kameraları da komuta merkezine anlık olarak görüntü iletiyor. Böylece polis ekipleri, muhtemel olumsuz durumlara anında müdahalede bulunulabilecek.

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri mobil merkezden anlık takip ediliyor

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Mobil Komuta Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları denetledi.

Yıldız, burada yaptığı açıklamada, gazetecilerin de yeni yılını kutlayarak, "Tüm emniyet teşkilatımız 7/24 şeklinde planlama yaptı. Başta Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Fatih ilçeleri olmak üzere 39 ilçemizde güvenlik tedbirlerimizi aldık. 10 bin 458 ekiple, 55 bin 325 personelimizi 24 saate yayacak şekilde vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Daha sonra İstiklal Caddesi'ndeki ekipleri de ziyaret eden Yıldız, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemi alındı

Öte yandan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydan ve caddeye çıkan her nokta, ekiplerce kontrol ediliyor.

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri mobil merkezden anlık takip ediliyor

Şüpheli görülen kişilerin, Güven Timlerince durdurulup üst araması yapılmasının ardından Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları da gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler ile polis köpekleri de İstiklal Caddesi'nde devriye atarak güvenlik önlemlerine destek veriyor.

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İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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