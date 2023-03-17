Cumhuriyet Mahallesi Rehber Caddesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışması kapsamında 6 katlı bir binada yıkım yapıldı.

Çalışmalar sırasında yıkımı yapılan bina çökerken, yanındaki 6 katlı binaya zarar verdi. Zarar gören apartmanın dış duvarlarının bir kısmı yıkıldı.

Bunun üzerine binadaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi. Bahçelievler Belediyesi ekiplerince hasar oluşan bina mühürlendi.

Belediyenin Kentsel Dönüşüm ve İmar Müdürlüğü ekipleri, hasar gören binada incelemelerde bulunuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Belediye Başkanı Bahadır: Ölen ya da yaralanan olmadı

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın yıkım ruhsatı alınan 6 katlı bir binanın yıkım çalışması sırasında yaşandığını, ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Binanın plansız ve düzensiz yıkıldığını aktaran Bahadır, "Yıkım esnasında yukarıdan kepçeyi dokundurduğu zaman 2005 yapımı 6 katlı bir binanın bir tarafına vuruyor. Sıkıntı yok şu anda, tedbir aldık. Orayı boşalttık, mühürledik" diye konuştu.

Hasar gören binada inceleme yapıldıktan sonra durumuna karar verileceğini söyleyen Bahadır, "Yeni bina olduğu için karot alınır, verdiği zarar nedir, ne değildir ona bir bakılır. Dıştan duvarlarına zarar vermiş, kolonda bir zarar yok, buradan da gözüküyor. Kirişi bile görüyorum şu anda, onda da zarar yok. Karot testi yapılır, büyük ihtimalle ona bir şey yapılmayacaktır, yani kapatılacaktır. Dış duvarları, bu yanlış düzensiz yıkım yapan müteahhide ödettirilecektir" ifadelerini kullandı.