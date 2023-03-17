Şanlıurfa Sırrın Deresi bölgesinde yaşayan anne ve 3 kızı, sel felaketine evlerinde uyudukları sırada yakalandı. Sel, evlerinin duvarını yıkıp, avluyu ve odaları suyla doldurdu.

Boğulma tehlikesi geçiren ve elektrik akımına kapılan afetzedeler baygınlık geçirdi.

“Biz bu kadar şiddetli geldiğini bilmiyorduk. Briketler kırılınca bütün su içeri girdi. Bizi duvara çarptı. Sonra da bize elektrik çarpmaya başladı. Klimaya tutuna tutuna damdan yukarı çıktık."

Kuzenleri yardıma yetişti

Yardımlarına ise yan binadan atlayıp gelen kuzenleri yetişti. Kahraman kuzen, o anları TRT Haber ekibine anlattı:

"Klimanın üzerine çıktım. Sonra hepsini çektik. İlk başta kuzenim Merve'yi çektik. Sonra diğerlerini çekmeye çalıştım. Biri elimde bayıldı. Annesi zaten baygındı. Zorla tutmuşlardı, ayaktalardı. Çıkardık onları, tahliye ettik."

Haber: Murat Can Öztürk