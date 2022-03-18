İstanbul’da bugün başlayan kar yağışının hafta sonu da etkili olması bekleniyor.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün 19 Mart cumartesi günü İstanbul için "turuncu alarm" verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"03.00-06.00 arası kar, 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım."