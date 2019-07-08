Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınları için alınan önlemler artırıldı. Yüzde 44’ü ormanlık alanlarla kaplı İstanbul’da da ekipler 7 gün 24 saat yangınlara müdahale etmek için hazır bekliyor. İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, orman yangınlarına karşı alınan önlemleri TRT Haber’e anlattı.

Yangınlara karşı yaptığınız hazırlıklardan bahsedebilir misiniz?

1 Mayıs ile 31 Ekim arasına biz orman yangınlarının mevsimi diyoruz. Hava sıcaklığının artması, nemin düşmesi nedeniyle orman yangınları daha sık görülmeye başlıyor. Toprakta ve bitki örtüsündeki nem azalıyor. Bunlar orman yangınına hazır bir ortam oluşturuyor. En ufak bir dikkatsizlikte ve ihmalde küçük bir ateş, büyük bir orman yangınına sebebiyet veriyor. Bunu önleyebilmek için tedbirlerimizi artırarak 7 gün 24 saat hazır bekliyoruz.

Yangın gözetleme kuleleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

İstanbul’da Silivri’den Gebze’ye kadar olan sorumluluk sahamızda 15 adet insanlarla beklediğimiz, üzerinde kameraları olan kulelerimiz var. Bunun dışında 9 adet de orman yangınlarına hassas mıntıkalarda, tepelik yerlerde daha iyi ve erken görüş sağlamak için kurduğumuz mobil kulemiz var. Bunları yangın sezonunda yerleştiriyoruz.

Orman yangını çıktığını görenler ne yapmalı?

Vatandaşlarımızın en kısa sürede telefonlarından Türkiye’nin her yerinden ücretsiz aranabilen ALO 177 orman yangını ihbar hattını aramalarını istirham ediyoruz. Erken haber almak çok önemli. Bize ne kadar erken haber gelirse, biz o kadar hızlı müdahale etme şansını yakalamış oluruz. Yangını haber alır almaz ilk müdahale süremiz Türkiye genelinde şu anda 12 dakika. İstanbul’da ise biz bunu 8 dakika 37 saniyeye kadar düşürmeyi başardık.

Yangın ihbarı aldıktan sonra nasıl bir süreç işliyor?

Orman yangını haberi geldiği an, en yakın ekibimizi buradan yönlendiriyoruz. Koordinasyon merkezinde ormanların tüm haritaları var. O ormanın potansiyelini, rüzgarın istikametini, nem durumunu kısa sürede değerlendiriyoruz. Müdahaleye bir ekip mi yeter üç ekip mi olsun, hava aracına gerek var mı diye… Bütün bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Hava aracı gerekiyorsa helikopterimizi kaldırıyoruz. Yangının boyutları bizim gücümüzün yetmeyeceği bir hal almışsa Ankara Orman Genel Müdürlüğü merkezini arayarak takviye talebinde bulunuyoruz.

İstanbul’daki orman yangınları konusunda elinizde ne gibi veriler var?

Son 10 yıllık rakamlara baktığımızda yılda ortalama 137 adet yangın çıkıyor. Yaklaşık 32 hektar orman alanımız zarar görüyor. Ancak bu zararın hepsi ağaçlar da olmuyor. Örtü yangını dediğimiz toprağın üzerindeki sadece kurumuş otların yandığı yangınlar olarak da gerçekleşiyor. Bu oran yarı yarıya oluyor. Orman yangınlarının Türkiye genelinde yüzde 85’i insan kaynaklı… İstanbul’da ise yüzde 99’u insan kaynaklı… Yani insanların dikkatsizliği, ihmali gibi hususlardan kaynaklanıyor. Vatandaşlarımız özellikle bu mevsimde rüzgarlı havalarda, çamlık alanların yakınlarında dahi kesinlikle ateş yakmamalılar.

O halde yaz aylarında ormanlık alanlara pikniğe gidenlere yapılacak uyarılar önemli… Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Bu mevsimde, yani orman yangınlarının görülmeye başladığı yaz aylarında en önemli konumuz, ormanlarda ateş yakılmaması. Sadece ormanın içerisinde değil, etrafında da ateş yakılmaması gerekiyor. Çünkü otlar kuruyor, her şey yanıcı bir hale geliyor. Bilhassa çamların yapraklarında uçucu yağlar olduğu için bunlar daha da yanıcı hale geliyorlar. Bu kuru otların tutuşmasıyla beraber ağaçlarımız hızlı bir şekilde yanmaya başlayabiliyor ve büyük bir felakete dönüşüyor. Ormanlarımız sadece ağaçlardan ibaret değil; milyonlarca canlıya da ev sahipliği yapıyor. Hiçbirinin zarar görmesini istemiyoruz. İnsanlar yaz aylarında temiz hava almak için pikniğe gidiyor. Onlardan ateş yakmamalarını; eğer yaktılarsa da söndürüp gitmelerini, hatta söndürdüklerinden emin olduktan sonra oradan ayrılmalarını özellikle istirham ediyoruz.

Orman yangını çıkarmanın ağır bir cezası da var sanırım…

Vatandaşlarımızın hakikaten dikkatli olması lazım… Orman yangını çıkaranların tespitleri halinde 3 yıldan ömür boyu müebbet hapse kadar ağır cezalar var. Herkes dikkatli ve özenli olursa buna da gerek kalmaz diye düşünüyoruz.

Yangın sonrası ormanlık alanlarda yaptığınız çalışmalara da değinebilir misiniz?

Orman yangını çıkan alanlardaki ağaçlar hayatiyetini kaybetmişse yeni fidanlarla bir yıl içerisinde buraların ağaçlandırmasını tamamlıyoruz.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu