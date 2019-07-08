İçte ve dışta terörle mücadele operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ise, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/t7ruYnmoiP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2019

Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber