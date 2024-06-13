Parçalı Bulutlu 29.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.06.2024 19:33

İstanbul'da yangın çıkan binada mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

İstanbul Eyüpsultan'da yangın çıkan binada mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul'da yangın çıkan binada mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Düğmeciler Mahallesi Ayten Sokak'taki 6 katlı binanın girişinde yer alan elektrik panosunda yangın çıktı. Binanın merdiven boşluğu kısa sürede yoğun dumanla doldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye personeli yangına müdahale etti.

Yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı. Bazı yaşlılara gaz maskesi takıldı.

İstanbul'da yangın çıkan binada mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

4 kişi dumandan etkilendi

Binanın üst katlarından 20 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.

Bu arada, bazı bina sakinleri, dumandan etkilenmemesi için kafesteki kuşlarını da yanlarına aldı. Kedisinin evde kaldığını söyleyen bir kadın itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin yaptıkları araştırmada evde kedi bulunamadı.

Yangını söndüren itfaiye personelinin dumanı tahliye çalışması sürüyor.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Bodrum'dan Leros Adası'na İDO seferleri başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:29
4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:13
Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
21:13
20 milyondan fazla öğrenci yarın karne alacak
21:08
İsrail, eski Filistin Meclis Başkanı Duveyk'i 6 ay idari tutukluluğun ardından serbest bıraktı
20:44
ABD'de başkanlık seçimi anketlerinde Trump, az farkla Biden'ın önünde
20:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBVA İcra Kurulu Başkanı Vila'yı kabul etti
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
Yanan ormanlar rehabilite ediliyor
Yanan ormanlar rehabilite ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ