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Türkiye
AA 13.06.2024 19:07

Bodrum'dan Leros Adası'na İDO seferleri başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Leros Adası'na İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ilk seferini gerçekleştirdi.

Bodrum'dan Leros Adası'na İDO seferleri başladı

Turgutreis Mahallesi'ndeki gümrük alanından hareket eden İDO'nun "Marmara" isimli gemisi, 150 yolcu ile Leros'a ulaştı.

Haftanın 3 günü sabah gidiş ve akşam dönüş olarak planlanan seferlerin ilkinde, adaya giden yolcular, belediye yetkililerinin de katıldığı törenle karşılandı. Bazı yolcuların "kapıda vize" uygulaması ile geçiş yaptığı Leros'ta, misafirlere pasaport kontrolünün ardından çeşitli ikram ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

İDO Satın Alma Müdürü Abdullah Kirazoğlu, yolcular arasındaki şarkıcı Fedon ile alandaki müziğe eşlik edip kısa süre oynadı.

Yolcular, tarihi ve turistik yerleri ziyaret ederek çarşıda alışveriş yaptı.

"Ticaretin, karşılıklı dostluk ilişkilerinin artarak devam etmesini ümit ediyoruz"

Kirazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tecrübelerini Ege Denizi'nde de karşılıklı kıyılarda geliştirmek için haftada üç gün Leros'a seferlerini başlattıklarını söyledi.

Haftanın iki günü Kalimnos, iki günü de Patmos olmak üzere Turgutreis'ten seferler düzenleyeceklerini belirten Kirazoğlu, "Hayırlı olmasını diliyoruz. Ticaretin, karşılıklı dostluk ilişkilerinin artarak devam etmesini ümit ediyoruz. Marmara Denizi'ndeki tecrübemizi, yolcularımıza yaşattığımız memnuniyeti inşallah Ege Denizi'nde de yaşatmayı arzu ediyoruz" dedi.

Otelciler ve seyahat acenteleri yetkililerinin de yer aldığı yolculukta, ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaretin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

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