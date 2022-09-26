İstanbul Valiliği, sosyal medya platformlarında yer alan ve kamyonla İstanbul'a getirilen düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa'da sokağa indirildiğine ilişkin görüntü ve paylaşımlarla ilgili çalışma yapıldığını açıkladı.

Düzensiz göçmenlerin sevkinde kullanıldığı tespit edilen kamyonun sahibi G.Ç. ve sürücü H.Ç.'nin yakalandığı, olayda kullanılan kamyona el konulduğu belirtilen açıklamada, şu sözler yer aldı:

"Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde kamyondan indirilen kaçak göçmenlerin yerleştirildiği tespit edilen 3 farklı adrese yapılan operasyonda 39, ilçe genelinde yapılan diğer çalışmalar ve yol uygulamalarında 104 kaçak göçmen yakalanmış, içinde 13 kaçak göçmen taşıyan bir minibüsün şoförü de gözaltına alınmıştır.

Kaçak göçle mücadele kapsamında Gaziosmanpaşa'da yapılan çalışmalarda yakalanan toplam 143 kaçak göçmen, haklarında yapılacak adli ve idari işlemler sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Göçmen kaçakçılığı suçuna karışan 3 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlimizde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."