Kentin birçok ilçesinde, akşam başlayan yağış, iş çıkış saati de olması nedeniyle trafiği etkiledi.

Trafik yoğunluğunun bir ara yüzde 78'e çıktığı görüldü.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde çift taraflı uzun araç kuyrukları oluşurken, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda da vatandaşlar uzun süre trafikte bekledi.

Yağış, bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA