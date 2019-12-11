Kazada aracı ortadan ikiye bölündü, burnu bile kanamadan kurtuldu. Antalya'da güvenlik kameralarına takılan kazanın görüntüleri çok izlendi.

Kazadan yara almadan kurtulan Ümit Pamukçu o anları TRT Haber'e anlattı.

"İkiye bölünen araçtan savrularak dışarıya çıktım, ayağa kalktım. Bana yardım etmek için bir kadın geldi. Arabama baktığımda ilk gördüğüm şey arabamın yarısının olmadığıydı."

Pamukçu görüntülere baktıkça, feci kazadan yara almadan kurtulduğuna inanamıyor.

"Videoları izleyince nasıl bu arabadan çıktım diye düşündüm. Psikolojim bozuldu. Çünkü öyle bir arabadan bir mucize eseri çıktım. Videoyu gören herkes de hayretle hala izliyor."

Hurdaya dönen aracını evinin yakınında saklıyor

Kaza, 21 yaşındaki Ümit Pamukçu'da derin izler bıraktı ama genç sürücü, kazanın ardından hurda aracını bırakmadı. Aracını evinin yakınına park eden Pamukçu, aracını yanıbaşında saklıyor.

Pamukçu, aynı arabadan bir tane daha aldı, yaptığı kazadan da ders çıkardı. Trafikte artık daha dikkatli araç kullanıyor.

Kaynak: TRT Haber