Türkiye
Şanlıurfa'da yakalanan 8 terörist tutuklandı11 Aralık 2019 Çarşamba 18:10 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 18:11
Şanlıurfa'da yakalanan YPG/PKK/KCK mensubu 8 terörist tutuklandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde silahlı terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda kentte yakalanan 8 terörist, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan teröristler tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler: şanlıurfa terörist Terör örgütü PKK