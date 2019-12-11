Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış ve fırtına uyarısının yapıldığı Bodrum’da aralıklarla yağış etkili oluyor.

Turgutreis Mahallesi’nde ise hortum şoku yaşandı. Akşam saatlerinde Turgutreis açıklarından sahile vuran hortum, sahil kenarındaki bir kafeyi savaş alanına çevirdi.

Denizde bağlı bulunan birkaç metre uzunluğunda kayığı 10 metre yüksekliğe kadar çıkarıp karaya atan hortum, masa ve sandalyeleri havada uçuşturdu.

Masa ve sandalyelerden bazılarının denize uçtuğu görüldü.

Kaynak: TRT Haber