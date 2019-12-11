Türkiye

Uyuşturucu madde kullanan sürücüye 5 bin lira ceza

11 Aralık 2019 Çarşamba 17:34 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 17:39

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, uyuşturucu madde aldıktan sonra araç kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu ve 5 bin 167 lira da para cezası kesildi.

[Fotoğraf: AA]