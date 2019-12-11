Erken çocuklukta teknolojiyi keşfetmek, hikaye anlatıcılığının dönüşümü, yeni nesil anne ve baba...

Türkiye'nin çocuk odaklı tek medya konferansı olan "TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı", gelecek nesillere katkı sağlayacak içeriğiyle İstanbul'da başladı.

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, konferansla ilgili şunları söyledi:

"Dijital dünyaya geçişte dikkat etmemiz gereken hususları, bizim yayıncılar olarak dikkat ettiğimiz hususları, kamuoyuyla paylaşmak ortaya güzel veriler koymak istedik."

"Dönüşüm" temasıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen konferans, çocuk gelişimi konusunda uzman isimleri bir araya getirdi.

"Biz çocukların dönüşümü gerçekleştireceğini düşünüyoruz"

Akademisyen Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, "Biz çocukların dönüşümü gerçekleştireceğini düşünüyoruz açıkçası. Çünkü teknolojiyi en sık, en kolay, en hızlı şekilde kullananlar onlar. Teknolojinin içine doğuyorlar zaten. Anne babalara tavsiyemiz, çocuklarını engellemesinler" dedi.

Konferansta, özel tasarım çocuk okullarıyla dünyaca üne sahip Prof. Dr. Takaharu Tezuka da bir sunum yaptı. Binalar gibi medyanın da farklı tasarımlara açık olması gerektiğine dikkat çekti.

"Burada ailelere çocuklarına karşı çok bunaltıcı olmamalarını tavsiye ediyorum. Eğer çok baskılarsak zayıf olurlar. Nasıl eğitim normal binalardan ziyade farklı tasarımlarda daha iyiyse yeni medya da öyle olabilir."

Konferansta medyadaki dönüşümün çocuk psikolojisine etkisi de ele alındı. Psikiyatrist Prof. Dr. Bengi Semerci, "Çocuğun gelişim dönemine göre gördüklerinden etkilenme süreci değişir. Hangi çocuğun kaç yaşında neleri izlemesi gerekir, ne kadar izlemesi gerekir, ne kadar oynayabilir, uğraşabilir bunları ailelerin öğrenip buna göre uygun denetlemeler yapmaları gerekiyor" dedi.

2 gün sürecek TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansında, genel ve özel oturumlar düzenleniyor.

Kaynak: TRT Haber