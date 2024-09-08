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Türkiye
AA, İHA 08.09.2024 13:31

İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor. Birçok ilçede kuvvetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Beylikdüzü'nde trafikte ilerlemekte güçlük çeken araçlar kaygan zemin nedeniyle kaza yaptı.

Kentte, dün akşam saatlerinden beri aralıklarla etkili olan yağış, Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde yer yer şiddetini artırarak devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ümraniye ve Üsküdar'da aniden bastıran sağanakta yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi

Alibeyköy'de etkili olan yağış nedeniyle ufak çaplı su birikintileri oluştu. Gaziosmanpaşa'da da yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Sancaktepe Atayolu Caddesi'nde oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar bir süre ilerleyemedi.

Maltepe Başıbüyük Fındıklı Mahallesi'ndeki sağanak nedeniyle yolda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için dükkan tentelerinin altına sığındı.

Güngören Soğanlı Caddesi'ndeki su birikintileri nedeniyle araçlar ve yayalar zorluk yaşadı.

İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi

Yağış kazalara neden oldu

Beylikdüzü E-5 Karayolu Avcılar istikametinde birbiri ardına kazalar yaşandı. Kazalardan biri araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aynı güzergah üzerinde yaşanan kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı.

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