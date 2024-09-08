Açık 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.09.2024 12:52

Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçak Hindistan'a gitti

Hindistan-Almanya seferini yaparken bomba ihbarı nedeniyle 2 gün önce Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağı, Hindistan'a gitmek için havalandı.

Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçak Hindistan'a gitti
[Fotograf: AA]

Hindistan Havayollarına ait uçak, 2 gün önce Mumbai-Frankfurt seferi sırasında yolculardan birinin peçeteye yazdığı "Uçakta bomba var" notuyla ihbarda bulunması üzerine Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Uçağın zorunlu inişi sonrası yapılan arama tarama çalışmaları sonunda, bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine yolcular, dün Hindistan'dan gelen aynı firmaya ait farklı bir uçakla Frankfurt'a gönderildi.

Bugün de bekleyen Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağı ise Erzurum Havalimanı'ndan Hindistan'a gitmek üzere havalandı.

ETİKETLER
Hindistan Erzurum Havacılık
Sıradaki Haber
İstanbul'da aralıklarla sağanak etkili oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:16
BUDO seferlerine hava engeli
14:16
İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria’da 35 Filistinliyi gözaltına aldı
14:14
Güney Kore'de "deepfake" tehlikesi: Askerlerin fotoğrafları kurum içi ağdan kaldırıldı
14:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Geçmişimize sahip çıkarak büyük Türkiye idealine yürüyoruz
13:40
İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi
13:37
ABD'de yüzlerce kişi, katil İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için toplandı
Narin'in cansız bedeni böyle bulundu
Narin'in cansız bedeni böyle bulundu
FOTO FOKUS
İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi
İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ