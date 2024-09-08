Açık 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA, DHA 08.09.2024 12:21

İstanbul'da aralıklarla sağanak etkili oluyor

İstanbul'un birçok ilçesinde sağanak etkili oluyor. Yağış nedeniyle bazı yerlerde yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte, dün akşam saatlerinden beri aralıklarla etkili olan yağış, Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde yer yer şiddetini artırarak devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ümraniye ve Üsküdar'da aniden bastıran sağanakta yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

İstanbul'da aralıklarla sağanak etkili oluyor

Alibeyköy'de etkili olan yağış nedeniyle ufak çaplı su birikintileri oluştu. Gaziosmanpaşa'da da yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Sancaktepe Atayolu Caddesi'nde oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar bir süre ilerleyemedi.

İstanbul'da aralıklarla sağanak etkili oluyor

Maltepe Başıbüyük Fındıklı Mahallesi'ndeki sağanak nedeniyle yolda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için dükkan tentelerinin altına sığındı.

Güngören Soğanlı Caddesi'ndeki su birikintileri nedeniyle araçlar ve yayalar zorluk yaşadı.

İstanbul'da aralıklarla sağanak etkili oluyor

Bahçe duvarı devrildi

Eyüpsultan'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrası Akşemsettin Mahallesi Gürcan Sokak'ta inşaat nedeniyle kazılan alanda biriken su, yan binanın duvarını yıkarak bahçeye doldu. Bahçeden de binanın bodrum katındaki daireye giren su nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi.

İstanbul'da aralıklarla sağanak etkili oluyor

İtfaiye ekipleri ve dairede yaşayanlar, yarım metreye kadar yükselen suyu tahliye çalışması yaparken, evdeki eşyalarda hasar oluştu.

Ev sahibi Ünal Aburşu, gazetecilere yaptığı açıklamada duvardan sızan suları durdurmak için bahçeye çıktığı esnada duvarın devrildiğini ve sırtında hafif sıyrıkların oluştuğunu söyledi. Aburşu, suyun evin içine girişini önleyemediklerini belirtti.

ETİKETLER
İstanbul Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
Mersin'de 1623 kök Hint keneviri ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:16
BUDO seferlerine hava engeli
14:16
İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria’da 35 Filistinliyi gözaltına aldı
14:14
Güney Kore'de "deepfake" tehlikesi: Askerlerin fotoğrafları kurum içi ağdan kaldırıldı
14:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Geçmişimize sahip çıkarak büyük Türkiye idealine yürüyoruz
13:40
İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi
13:37
ABD'de yüzlerce kişi, katil İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için toplandı
Narin'in cansız bedeni böyle bulundu
Narin'in cansız bedeni böyle bulundu
FOTO FOKUS
İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi
İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ