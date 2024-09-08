Açık 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 08.09.2024 13:15

Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır

'Asrın felaketi'nde merkez üssü Kahramanmaraş'ta bu yıl inşası tamamlanan 38 okul, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde öğrencilere hizmet verecek.

Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş'ta 19 okul geçen yıl deprem anında, hasarlı 12 okul ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yapılan incelemelerin ardından yıkıldı.

64 okulun ağır, 72 okulun da orta hasar gördüğü kentte, yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar tamamlandı.

Kentte inşası tamamlanan 38 okul, yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi.

Kentte derslik sayısı 10 bin 489'a ulaştı

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 17 bin 668 öğretmen ve 296 bin öğrenciyle 2024-2025 eğitim öğretim yılını karşılamaya hazır olduklarını söyledi.

Yaz tatili boyunca öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemini sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri adına yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Baydur, yeni yapılan okullarla 1101 olan okul sayısının 1139'a, 9 bin 909 olan derslik sayısının da 10 bin 489'a ulaştığını belirtti.

Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır

"Eğitim ortamlarımızı daha modern hale getiriyoruz"

Yeni eğitim öğretim döneminin herkes için hayırlı olmasını dileyen Baydur, "Depremin merkezi şehrimizde bazı okullarımız zarar görmüştü. Gerek devletimiz gerek hayırseverlerin katkısıyla hızlı bir şekilde bu depremden zarar gören okullarımızın iyileştirilmesi ve yeni yapımların yapılarak tamamlanmasıyla birlikte eğitim ortamlarımızı daha modern hale getiriyoruz. Şu anda 38 okulumuz ve 580 dersliğimiz depremden sonra faaliyete geçmiş olacak." ifadesini kullandı.

Baydur, deprem sonrası okulları yıkılan öğrencileri ikili öğretim modeli kapsamında sağlam olan okullara aktarmak durumunda kaldıklarını anımsatarak, bu durumun giderilmesine yönelik ciddi anlamda çalışma gerçekleştirildiğini vurguladı.

Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır

Bu kapsamda ilgili bakanlıkların yoğun mesai harcadığını belirten Baydur, şunları söyledi:

"Sadece 2024-2025 eğitim öğretim yılıyla ilgili olan yatırım programımızda 114 projemiz yer alıyor ki 1900 dersliğe tekabül etmektedir. Hızlı bir şekilde bu aydan itibaren başlamak kaydıyla her ay peyderpey farklı okullarımızı açarak inşallah çocuklarımızı konforlu bir şekilde çok kısa bir sürede eğitim ortamlarına kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu süre zarfında velilerimizden çok az bir sabır istirham ediyorum. İnşallah en kısa zamanda onların hak ettiği güzel eğitim ortamlarını hep birlikte yaşamaya başlayacağız."

ETİKETLER
Kahramanmaraş Deprem Asrın Felaketi Eğitim
Sıradaki Haber
Okullar yarın açılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:16
BUDO seferlerine hava engeli
14:16
İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria’da 35 Filistinliyi gözaltına aldı
14:14
Güney Kore'de "deepfake" tehlikesi: Askerlerin fotoğrafları kurum içi ağdan kaldırıldı
14:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Geçmişimize sahip çıkarak büyük Türkiye idealine yürüyoruz
13:40
İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi
13:37
ABD'de yüzlerce kişi, katil İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için toplandı
Narin'in cansız bedeni böyle bulundu
Narin'in cansız bedeni böyle bulundu
FOTO FOKUS
İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi
İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ