İstanbul Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemedi.

Bu kapsamda, saat 08.00'deki İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı ve Sarıyer-Anadolu Kavağı seferleri yapılamadı.

Kaynak: AA