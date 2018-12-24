İstanbul Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemedi.
Bu kapsamda, saat 08.00'deki İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı ve Sarıyer-Anadolu Kavağı seferleri yapılamadı.
Kaynak: AA
İstanbul'da olumsuz hava şartlarından dolayı bazı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemedi.
Bu kapsamda, saat 08.00'deki İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı ve Sarıyer-Anadolu Kavağı seferleri yapılamadı.
Kaynak: AA