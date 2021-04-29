Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da vaka sayıları yüzde 30 azaldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da, koronavirüs vakalarının son 10 günde yüzde 30 oranında azaldığını söyledi.
stanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taburcu olan hasta sayısının da arttığını belirtti.
Memişoğlu, "İstanbul'da Covid-19 vakalarımız son 10 günde yüzde 30 oranında azaldı. Günlük taburcu olan hastaların sayısı servis ve yoğun bakımda yatanlardan daha fazla. İstanbul dışına çıkan vatandaşlarımızın temas önlemlerine dikkat ederek bulaşma olmadan dönmelerini istirham ediyoruz." dedi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs Aşısı
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