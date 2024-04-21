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Türkiye
AA 21.04.2024 22:17

İstanbul'da üzerine beton blok devrilen 2 kişi yaralandı

Başakşehir'de beton blokun devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da üzerine beton blok devrilen 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Şamlar Mahallesi Girit Çıkmazı Sokak'taki yeşil alanda arkadaşlarıyla piknik yapan iki kişinin üstüne tuvaletin beton bloku devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekipleri 2 kişiyi beton blokun altından çıkardı.

Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Vatandaşlardan Nazmi Karahan, olayın evinin yanında meydana geldiğini söyledi.

Bağrışmalar üzerine durumu fark ettiklerini belirten Karahan, "Buradaki komşular seslendi. Tuvaletin üstündeki beton blokun üstünde zıplıyorlarmış, diğerleri de altındaymış. Birisi belinden yaralıydı, diğerinin durumu ağırdı. Betonu kaldırıp altından çıkardık" dedi.

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