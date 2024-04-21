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Türkiye
AA 21.04.2024 20:29

Erzurum'da otomobille pikap çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

Erzurum'da otomobille pikap çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Erzurum'da Mevlüt D.'nin kullandığı pikap, Ahmet T. idaresindeki otomobille Erzurum-Tortum kara yolu Güzelyayla Geçidi mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Müslime D., Zeynep Taş ve 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Zeynep T, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

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