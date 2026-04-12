AA 12.04.2026 10:41

İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında 17 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan 4 işletmede yapılan aramalarda, "kasten yaralama" suçundan aranan bir şüpheli yakalanarak polis merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında gece saatlerinde Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında eğlence mekanlarında arama yapıldı
İstanbul Uyuşturucu
Kış lastiği uygulaması bitiyor: Son gün 15 Nisan
Özel hastanenin fazladan aldığı ücret için "faiziyle iade" tavsiyesi
Meclis'te kurulan Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı
İzmir'deki "kooperatif" soruşturmasında 9 şüpheli adliyede
Gelir vergisinde 5,5 milyon beyannameyle rekor kırıldı
Türk balı 31 ülkenin sofrasında
Soykırımcı İsrail'in saldırısında bacağını kaybeden Filistinli kız yaşama tutunmaya çalışıyor
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
