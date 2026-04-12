AA 12.04.2026 04:27

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında eğlence mekanlarında arama yapıldı

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında Beşiktaş’ta restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde arama gerçekleştirildi.

[Fotograf: AA]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Beşiktaş ilçesindeki Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerinde bulunan eğlence mekanları için arama kararı çıkarıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerlerinde arama yaptı.

Ekipler, eğlence mekanlarının önünde park halinde bulunan şüpheli araçların içlerini ve bagajlarını da kontrol etti.

Aramalara 8 narkotik dedektör köpeği katıldı. Etiler semtinde arama yapılan bir mekandan bazı futbolcuların dışarı çıktığı görüldü.

Bazı kişilerin de gözaltına alındığı aramaların ardından ekipler, iş yerlerinden ayrıldı.

İstanbul Uyuşturucu
Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Vance: Anlaşma olmadan ABD'ye dönüyoruz
Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Şırnak'ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü
İzmir'de zincirleme kaza: 4 yaralı
İran medyası: İslamabad'daki görüşmeler devam edecek
İtalya'da işgalci İsrail'in saldırıları protesto edildi
Ankara'da mobilya deposunda yangın
