Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 7 ilçede belirledikleri 20 farklı adrese Özel Harekat Polisleri ile birlikte eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde ile bir adet silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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