Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 17:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Denizli'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Çardak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, helikopter ve arazözlerle alevleri söndürmeye çalışıyor.
Hayriye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına bir yangın söndürme helikopteri de katılıyor.
Denizli Çardak’ta ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Murat Demirbilek aktardı. pic.twitter.com/UXLl0YQPF5— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 11, 2021
TRT Haber muhabiri Murat Demirbilek bölgede yaşananları anlattı. Bölge halkı yangının piknikçilerden kaynaklandığını öne sürdü.
Yaklaşık 40 hektarlık alanda çıkan yangına, zorlu arazi şartları nedeniyle arazözler müdahale etmekte güçlük çekiyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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