Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 17:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de yolcu minibüsü şarampole devrildi: 3’ü ağır 16 yaralı
Bingöl'de merkeze bağlı Aşağıköy Köyü’ne yolcu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'si ağır 16 kişi yaralandı.
sürücüsü öğrenilemeyen yolcu minibüsü, merkeze bağlı Aşağı köyünün girişinde şarampole devrildi.
Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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