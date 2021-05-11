sürücüsü öğrenilemeyen yolcu minibüsü, merkeze bağlı Aşağı köyünün girişinde şarampole devrildi.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

