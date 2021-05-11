Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polis memuru bıçaklı kavgada yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da husumetli gruplar arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen bir polis memuru yaralandı. Hafif şekilde yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Meydan Caddesi'nde, Abdurrahman A. ve kardeşi Eyüp A, aralarında husumet olduğu öğrenilen kişilerle karşılaştı.
İki grup arasındaki tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman A. ve kardeşi Eyüp A. yaralandı.
Bir polis memuru yaralandı
Olay yerine kısa sürede sevk edilen ve kavgayı ayırmaya çalışan ekipteki bir polis memuru da elinden hafif şekilde yara aldı.
Yaralı polis memuru ekip aracıyla, kardeşler de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavganın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.
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