Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde kökünden yağ elde etmek için dikilen zambakların mor görüntüsü ayrı bir güzellik oluşturdu.

Kuyucak Köyü Muhtarı Gürol Yılmaz, köyde 4 dekarlık alandaki deneme çalışmasının ardından şu anda 60 dönümlük alanda zambak üretiminin yapıldığını, böylesi bir görsel güzelliğin ortaya çıkacağını tahmin etmediklerini söyledi.

Yağı kıymetli bir ihraç kalemi

Türkiye´de sadece Isparta´daki bir fabrikada işlenen zambak köklerinden geçen yıl elde edilen zambak yağı ise kilogramı 5 bin euro'dan yurt dışına ihraç ediliyor.

Dikimi yapılan zambaklardan 3 yılda bir hasat alınıyor. Kökündeki yumru bölümü topraktan çıkarılan zambaklar önce kurutuluyor sonra değirmenlerde toz haline getiriliyor. Ardından kazanlarda distilasyon yöntemi ile damıtılarak yağı alınıyor.

Sıvı olarak yüksek ısıda elde edilen zambak yağı 55 derecede donarak katı hal alıyor.

Böylesine zorlu bir sürecin sonucunda elde edilen zambak yağı, parfüm üretiminde kullanılıyor.