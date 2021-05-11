Düziçi ilçesi Ellek beldesinde çiftçilik yapan Mustafa Kınağ, hayvanlara ot toplamak için gittiği tarlasında 2 kedi yavrusu fark etti.

Kınağ, yaban kedisi olduğunu anlayamadığı hayvanları önce keçi sütüyle besledi. Daha sonra yavruların kediye benzemediğini fark eden Kınağ, durumu jandarmaya bildirdi.

Hayvanlar koruma altına alındı

Jandarma ekipleri, beraberinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeliyle Kınağ'ın tarlasına gitti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban kedisi yavrusu olduğunu belirlediği hayvanları koruma altına aldı.

Rehabilitasyon merkezine teslim edilen yavrular, bakımlarının ardından doğaya salınacak.​​​​​​​