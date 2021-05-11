Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 15:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Reyhanlı'da terör kurbanları anıldı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki terör saldırısının üzerinden 8 yıl geçti. Saldırıda hayatını kaybeden 53 kişi, düzenlenen törenle anıldı.
11 Mayıs Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törene salgın sebebiyle sınırlı sayıda katılım oldu. Terör saldırısında hayatını kaybedenler için anıta çelenk ve karanfiller bırakıldı.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Anma programı, şehitler için okunan Kuran-ı Kerim ve dualarla sona erdi.
11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Terör Saldırısı
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