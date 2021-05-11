11 Mayıs Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törene salgın sebebiyle sınırlı sayıda katılım oldu. Terör saldırısında hayatını kaybedenler için anıta çelenk ve karanfiller bırakıldı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Anma programı, şehitler için okunan Kuran-ı Kerim ve dualarla sona erdi.

11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmişti.

