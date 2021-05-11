Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 15:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Koronavirüse yakalanan yaşlı çift 6 saat arayla hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Giresun’da 92 yaşındaki Mehmet ve 88 yaşındaki Gülsüm Aydın çifti yakalandıkları koronavirüs nedeniyle 6 saat arayla hayatlarını kaybetti. Aynı gün hayatını kaybeden çift, yan yana toprağa verildi.
Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan Mehmet Aydın ve eşi Gülsüm Aydın bir süre önce koronavirüse yakalandı.
Hastanede tedavi altına alınan Aydın çifti, sağlık durumlarının ağırlaşması sonrası 1 hafta önce yoğun bakıma alındı.
Yan yana toprağa verildiler
Yoğun bakımda yaşama 1 hafta tutunabilen Mehmet Aydın önceki akşam saat 20.00 sıralarında, eşi Gülsüm ise gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Aydın çifti öğle namazının ardından ilçenin Madenaltı köyündeki aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.
Etiketler: Koronavirüs
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