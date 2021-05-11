15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde motosiklet arkasında elinde Türk bayrağı taşıdığı sırada şehit olan Mardinli Mahmut Eşit’in görme engelli annesi sağlık sorunlarından dolayı oğlunun mezarına gidemiyordu.

Durumdan haberdar olan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, Derik İlçesine giderek şehit ailesini ziyaret etti.

71 yaşındaki anne Berika Eşit, bayram arifesinde oğluna olan hasretini dile getirerek ‘’Onu yanımda hissediyorum’’ dedi.

Durumdan etkilenen Beyhan Demirtaş, Cevizpınar Mahallesi'ndeki Hıdran Mezarlığı'na kadar Şehit Mahmut Eşit’in annesi Berika Eşit’e destek olup eşlik etti.

Sağlık sorunlarından dolayı yürüyemeyen Anne Berika Eşit için ambulans çağrıldı. Ambulans ile mezarlığa gelebilen Eşit, burada ağıtlar yaktı.

“Bayram arifesinde mezarına geldim, kalk oğlum, kalk kuzum, annen sana kurban olsun, mekanın cennet olsun” diyen acılı anne, ‘’Allah Valimizden ve kıymetli eşinden razı olsun. Allah Devletimizi başımızdan eksik etmesin’’ dedi.

