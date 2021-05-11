Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağlara takılan vatozu deniz polisi kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Karaburun ilçesinde ağlara takılan vatoz, deniz polisince kurtarılarak yaşam alanına salındı.
Denizin yüzeyinde balıkçı ağına takılan bir vatozun yaşam mücadelesi verdiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine botla bölgeye giden İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 metre boyundaki vatozu sudan çıkardı.
Bota alınan vatozu saran ipleri kesen ekipler, balığı denize bıraktı.
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