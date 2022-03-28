Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 11:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 36 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da uyuşturucu suçlarına bulaştıkları gerekçesi ile aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Adli İşlemler ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçlarından yakalama emri bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu çerçevede düzenlenen operasyonlarda, aranan 36 şüpheli yakalandı. Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlıların, polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecekleri açıklandı.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu Narkotik
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