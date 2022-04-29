Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 16:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklu
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul Fatih'te sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 29’u tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan'da Fatih ilçesi merkez olmak üzere sokak satıcılarına operasyon düzenlemişti.
Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Havadan polis helikopterinin de destek sağladığı operasyonla gözaltına alınan şüpheliler dün adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 32 kişiden 29’u tutuklanarak hapse mahkum edildi.
Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yakalanan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: İstanbul Narkotik Uyuşturucu
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