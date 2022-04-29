İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan'da Fatih ilçesi merkez olmak üzere sokak satıcılarına operasyon düzenlemişti.

Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Havadan polis helikopterinin de destek sağladığı operasyonla gözaltına alınan şüpheliler dün adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 32 kişiden 29’u tutuklanarak hapse mahkum edildi.

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yakalanan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.