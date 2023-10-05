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Türkiye
TRT Haber 05.10.2023 08:32

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 104 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 25 ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde operasyon başlatıldı.

3,5 kg bonzai, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildiği operasyonda 104 şüpheli gözaltına alındı.

 

Bakan Yerlikaya paylaşımında, operasyonları düzenleyen polisleri tebrik ederek "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek" ifadesini kullandı.

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Narkotik Uyuşturucu İstanbul İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
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