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Türkiye
DHA 09.11.2023 10:15

İstanbul'da turistleri dolandıran İran'lı sahte polisler yakalandı

Fatih'te kendilerini polis olarak tanıtarak kimlik kontrolü bahanesiyle durdurdukları turistlerin paralarını çalan, İranlı 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İstanbul'da turistleri dolandıran İran'lı sahte polisler yakalandı
[Fotograf: DHA]

Fatih, Aksaray Caddesi'nde K.T. adlı turist polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından parasının çalındığını söyleyerek emniyete şikâyette bulundu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızlık anının bir cep telefonuyla görüntülendiği tespit edildi.

Görüntülerde kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, elinde bavuluyla durdurdukları kişiye sözde kimlik kontrolü yaptıkları sırada fark ettirmeden cüzdanından para çaldığı tespit edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı kiralık otomobilin izini sürerek kimliklerine ulaştı. İran uyruklu oldukları tespit edilen şüpheliler Ahmet A., Mehdi B.Z., Navabali J. gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilerin sorgularında aynı bölgede polis süsü verilerek yapılan üç hırsızlık olayının failleri oldukları tespit edildi.

Daha önceden de poliste suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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