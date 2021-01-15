Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13-14 Ocak'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından düzenledikleri baskınlarda 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu belirlendi

Gözaltına alınan şüphelilerden A.S'nin 2 yıl 1 ay, M.Y'nin 1 yıl 8 ay, Ö.Ş'nin 2 yıl 1 ay, S.B'nin ise 2 yıl 7 ay 7 gün uyuşturucu madde imal veya ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada belirli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aramalarda yüklü miktarda para ele geçirildi

Aynı tarihlerde Pendik, Çekmeköy ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüklerinin yaptığı operasyonlarda da 29 şüpheli yakalandı.

Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 17 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 70 lira ile 902 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.