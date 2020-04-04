Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da toplu taşımada maske zorunluluğu başladı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcular alınmıyor.
İstanbul'da dün gece yarısından itibaren toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi.
Metro ve metrobüslerde çoğu yolcunun bu kurala uyduğu gözlenirken bazı yolcuların maske takmadığı dikkat çekti. Maskesiz yolcular toplu taşıma araçlarına alınmazken, turnikelerde bulunan güvenlik noktalarından ücretsiz maske dağıtıldı. Metro istasyonlarında yolculara sık sık maske takmaları ve temizliğe önem vermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.
Etiketler: Toplu taşıma koronavirüs İstanbulSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 10:07
Son Haberler
- 11:22
- 11:10
- 11:06
- 11:11
- 11:04
Sıradaki Haber
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz