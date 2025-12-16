Puslu 4.6ºC Ankara
DHA 16.12.2025 10:41

İstanbul'da tıkanan rögar nedeniyle 3 katlı binanın bodrum katını su bastı

İstanbul Sultangazi'de tıkanan rögar nedeniyle, 3 katlı binanın bodrum katını kanalizasyon suyu bastı. Bina sakinleri, defalarca aramalarına rağmen işlem yapmayan İSKİ'ye tepki gösterdi.

Cebeci Mahallesi 2544. Sokak'ta, rögarın tıkanması üzerine 3 katlı binanın bodrum katını kanalizasyon suyu bastı. Dairede yaşayan Suriyeli ailenin yardım istediği Engin Çağır, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni (İSKİ) çok kez arayarak arıza kaydı oluşturdu.

İhbar üzerine adrese gelen ekiplerin, arızayı gidermeden olay yerinden ayrıldığı iddia edildi. Bodrum katta su seviyesinin giderek arttığını söyleyen binadaki kişiler, ekiplerin müdahale etmesini beklediklerini söyledi.

"Hiç kimse ilgilenmiyor"

Binada yaşayan Engin Çağır, "Bodrum katta kalan Suriye uyruklu kişi, kendisini ifade edemedikleri için bana geldi. Sol tarafta rögardan su sızdığını fark ettik. İSKİ'yi aradım." dedi.

Dün 17.00'den itibaren her yarım saatte bir kayıt oluşturduğunu söyleyen Çağır, "Saat 21.00 gibi İSKİ'den 2 kişi geldi. Baktılar, 'Bizlik bir konu değil, kanalı temizlemeleri için kayıt oluşturacağız' dediler ve gittiler. Ben tekrar aradım, 01.00 - 01.15'e kadar benim kaydım var. Bugün saat 17.00 gibi kanalizasyon aracı geldi. Araçtan baktılar, kanalizasyona hortum attılar. 'Bizim aracımız küçük, biz bu işi çözemiyoruz yarın sabah için büyük araç talep edeceğiz' diye söyleyip gittiler. Hiç kimse ilgilenmiyor. Gelenler de zaten 'Bizlik bir şey yok, biz müdahale edemiyoruz, başkası gelecek' diye hep erteliyorlar. Cadde üzerindeki ana arterdeki rögarın kapanmasından dolayı bizim rögara su doluyor. Oradaki su da buraya akıyor." şeklinde konuştu.

İSKİ İstanbul
